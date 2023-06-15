Konya'da feci kaza! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüsle, kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:24
Konya'da feci kaza! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Ereğli- Niğde kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Suriye uyruklu Hasım Hüseyin'in kullandığı 01 MD 434 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Faik Türkmen yönetimindeki 42 AC 176 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler Faik Türkmen ve Hasım Hüseyin ile minibüsteki Hıdır El Hüseyin ve Fehime El Abud yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 kişinin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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