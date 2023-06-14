Kolombiya uçak kazası: Dört çocuğun Amazon'da bulunmasına yardım eden köpek Wilson kayıp

Yayınlanma: 14.06.2023 - 07:05

Güncelleme: 14.06.2023 - 07:05

Kolombiya ordusu Pazar günü "Arama sona ermedi" şeklinde bir duyuru yaptı. Güney Amerika'daki uçak kazasından 40 gün sonra dört çocuğun sağ olarak bulunması kutlanırken ordu, kaybolan arama kurtarma köpeği Wilson için çalışmalara devam ediyor.

Kolombiya kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, altı yaşındaki Belçika çoban köpeği, ormanda kaybolan 1, 5, 9 ve 13 yaşlarındaki çocukların bulunmasında önemli rol oynamıştı.

Bulunan ayak izleri nedeniyle ordu, köpeğin çocuklara bir süre eşlik etmiş olma ihtimalini değerlendiriyor.

Ancak pek çok yırtıcının yaşadığı bu tehlikeli ormanda kaybolduğu düşünülen köpekten halen haber yok.

"Geride hiç kimse bırakılmayacak" düşüncesiyle hareket eden ordu, ekibin üyesi Wilson için arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ormanda "yönünü kaybetmiş"

Wilson, Kolombiya'nın Amazon ormanlarında, 1 Mayıs'ta düşen uçaktan kurtulan dört çocuğu bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında kayboldu.

Çocuklar, ordunun ve bir grup yerlinin uğraşları sonunda 9 Haziran'da sağ bir şekilde bulundu. Şimdi başkent Bogota'daki hastanede tedavileri devam ediyor.

Kazada ya da kazanın ardından çocukların haricinde, anneleri ve pilotlar dahil uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetti.

Wilson arama kurtarma çalışamalarında kilit rol oynadı ve Kolombiya ordusunun açıklamasına göre 15 Mayıs'ta yeşilliklerin ortasında pembe bir biberonu bularak çocukların hala hayatta olabileceklerine dair umudun sürmesine yardım etti.

Ordu köpeğin kaybolduğunu ilk olarak geçtiğimiz Perşembe günü bildirdi.

"Zeminin karmaşıklığından, nem ve zorlu hava koşullarından dolayı yönünü kaybetti" denildi.

Ancak bazı ipuçları Wilson'un çocuklara herkesten önce ulaştığını ve kendisi kaybolmadan önce bir süre onlara eşlik ettiğini gösteriyor.

"Dört ayaklı dost"

Bu ipuçlarından ilki doğrudan çocuklardan geldi.

Çocuk hakları üzerine çalışan hükümet kurumu Kolombiya Aile Sağlığı Enstitüsü Müdürü Astrid Caceres'e göre, çocuklar Wilson olduğunu belirtmeden ormanda bir "köpekle" tanıştıklarını ifade ettiler.

Caceres, çocukların "nerede olduğunu bilmemekle birlikte kendilerine eşlik eden bir köpek hakkında" konuştuğunu ekliyor.

Ayrıca ordu da çocuklarınkine çok yakın, köpeğin olabilecek ayak izleri bulunduğunu açıkladı.

Çocuklardan Lesly ve Soleiny'nin, kendilerini hastanede ziyaret eden ordu komutanı Helder Fernan Giraldo Bonilla'ya verdikleri resimlerde de Wilson olabilecek bir köpeğin çizimi var.

Ordu, bu çizimlerin askerlerin yoğun çalışmalarının ve Amigode4patas (Dört ayaklı arkadaş) Wilson'ın asla geride bırakılmayacağının hatırlatıcısı olduğu ifade ediyor.