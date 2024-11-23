Konya'da feci kaza... Otomobil takla attı: 3 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Kara yolu Beşkardeş kavşağı yakınında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan K.A.(43) idaresindeki 42 AFT 973 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.
Kazada sürücü yaralanmazken, araçta yolcu olarak bulunan Z.N.A (68), Ş.G. (33) ve F.Y. (15) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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