Konya'daki oto galerici cinayetinde yeni gelişme

Konya'da oto galerici Muhammed Paytar'ın (24) öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konya'daki oto galerici cinayetinde yeni gelişme
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:16

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'taki oto galeride 20 Kasım'da saat 20.30 sıralarında 4 arkadaşı ile oturan oto galerici Muhammed Paytar'ın dükkanına, iddiaya göre borçlu olduğu, oto kiralama işiyle uğraşan Süleyman K. (20) ve amcası İbrahim K. geldi.

Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı, Paytar, yanındaki pompalı tüfekle ateş etti. Bunun üzerine Süleyman K. de belindeki tabancayı çıkarıp, Muhammed Paytar'a doğru ateşledi. Paytar ağır yaralanırken, amca-yeğen kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldıran Muhammed Paytar, kurtarılamadı.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında dükkanda bulunan Uğur K., Fatih Ç., Abdullah O., Hakkı O. ile kaçan Süleyman K. (20) ve amcası İbrahim K.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden amca- yeğen Muhammed Paytar'ın yanına borcunu ödemesi için konuşmaya gittiklerini, tartışma çıktığını ve kendilerine pompalı tüfekle ateş ettiğini anlattı. 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Muhammed Paytar Yazır Mezarlığı'na defnedildi.

Soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #konya #Oto galerici #oto galeri

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