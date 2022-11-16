Konya'da 'Girdap' operasyonuna 8 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 50 ilde düzenlenen 'Girdap' operasyonunda Konya’da 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah, çek ve senet ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesi yapılan tespitler doğrultusunda; nitelikli dolandırıcılık suçları, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik; ülke genelinde 50 ilde ‘Girdap’ operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonlar çerçevesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zor durumdaki vatandaşlara düşük faizlerle borç vermeyi vaat ederek çok yüksek faizlerle senet imzalatıp para veren ve ağlarına düşürerek mal varlıklarına el koyan tefeci çetesine yönelik çalışma başlattı.
12 FARKLI ADRESE OPERASYON YAPILDI
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre takip ettiği çete ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı.
Ekipler aralarında oto galeri ve emlakçı gibi iş yerlerinin de bulunduğu 11’i Konya’da, 1’i Ankara’da olmak üzere 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çok sayıda çek ve senedin yanı sıra 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 7 adet şarjör, 274 adet fişek, pos cihazı, çok sayıda kartuş, kaşe, ajanda, not defteri ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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