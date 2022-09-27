Konya'da hafif ticari araç, direğe çarptı: Sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı

27 Eylül 2022 Salı, 17:50

Konya-Aksaray yolunun 80'inci kilometresinde, 27 Eylül Salı günü saat 15.30 sıralarında; Alaaddin Kılınç'ın kullandığı 23 ABP 138 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, aşırı hız ve şerit ihlali sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Alaaddin Kılınç ve eşi Nurten Kılınç, yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Gülten Görgöz, Veysel Görgöz ve Türkan Erkuş da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren çiftin cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.