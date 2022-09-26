Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde balık tezgahında çalışan işçisini bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde balık tezgahında çalışan işçisini bıçaklayarak öldüren sanıkla ilgili davada karar duruşması görüldü.
Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Edip Y. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık Edip Y, pazarlarda balıkçılık yaptığını, 10 yıldır tanıdığı maktul Fuat G'yi de söz konusu olaydan 3 ay önce tezgahında çalışması için işe aldığını söyledi.
Olaydan 20-25 gün önce tezgahın hesaplarında açık çıkmaya başladığını iddia eden Edip Y, "Son zamanlarda hesaptaki açıklar artmaya başladı. Maktulle samimi olduğumuz için ara sıra eğlenmeye giderdik. Olay günü de bir kafeye gitmek üzere benim kullandığım arabadaydık. Ben hesaplardaki açığı sorunca tartışmaya başladık." ifadelerini kullandı.
Edip Y, maktulün kendisine küfür ettiğini, ardından aralarında çıkan arbedede Fuat G'nin elindeki bıçağı alarak ona rastgele vurduğunu, öldürme amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.
SAVCILIK 'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' İSTEDİ
Savcılık mütalaasında dosya kapsamında toplanan tüm delillerde sanığın ifade ettiği gibi maktulle arasında "hesaplarda açık çıkması" nedeniyle bir sorun yaşanmadığının anlaşıldığı belirtildi.
Mütalaada, "Sanığın olay günü otoparkta maktul Fuat G'yi bıçakla öldürdüğü, olay sonrası kolluk güçlerini yanıltmaya çalıştığı, kendisini de yaralanmış göstermek için bıçakla hafif şekilde kendini yaraladığı, bıçağı olaydan sonra caddenin karşısındaki mezarlığa götürüp sakladığı tespit edilmiştir. Sanığın polise, üçüncü bir kişinin hem maktule hem kendisine saldırdığına ilişkin yalan beyanda bulunduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Mütalaada sanığın, "kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması istendi.
Mahkeme heyeti, sanık Edip Y'nin "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokağı'nda 19 Ocak'ta, iki kişinin bıçakla yaralanmış şekilde bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden ekipler Fuat G. (33) ile Edip Y'yi (28), Konya Şehir Hastanesine kaldırmış, Fuat G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın zanlısı olduğu belirlenen Edip Y, tedavisinin ardından gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
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