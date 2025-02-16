Konya'da hareketli akşam: Gurbetçi ailenin evi yandı!

Konya’nın Kulu ilçesinde gurbetçi aileye ait olduğu öğrenilen 2 katlı evin birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'da hareketli akşam: Gurbetçi ailenin evi yandı!
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İHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:03

Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138631 Sokakta bulunan gurbetçi Mithat Polat’a ait 2 katlı evin birinci katında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katında odada başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Yangın #ev

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