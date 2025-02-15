Mersin'de müstakil evde yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı!
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi 2438 Sokak 100. Yıl Parkı karşısında bulunan müstakil evin 3. katında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle evde yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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