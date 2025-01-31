Konya'da iki adrese 'sahte içki' operasyonu: 1 gözaltı
Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin vatandaşlara sahte içki sattığı ihbarını aldı.
İKİ ADRESE OPERASYON
Harekete geçen ekipler, belirlenen iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 46,5 litre sahte içki ele geçirdi.
Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.
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