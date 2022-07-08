Konya'da iki otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.45 sıralarında Ankara- Konya karayolu üzerinde Ak Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hilal Deveci (39) yönetimindeki 06 BLN 498 plakalı otomobil, Recep Atak’ın (40) kullandığı 06 BT 6389 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Muzaffer Zengin (21), Nursena Özgün (7), Yağmur (7), Sevgi Dönmez (38), Fatma Dönmez (21), Nebahat (41), Mira Ece Deveci (4), Fırat Can Atak (23), Hüseyin Kenan Deveci (14), Burak Atak (24), Sara Lena Çetinkaya, Hacer Yılmaz, Amara Dönmez (7) ve Isabella Waldren (25) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Sara Lena Çetinkaya ve Hacer Yılmaz, Konya'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- 'Fahrettin Koca’nın üç parmağı kırılmış'
- 'Öldürmez misin, dövmez misin!'
- 'Herkes sıkı dursun!'
- Metro Turizm'in bilet oyunu
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Acun Ilıcalı'ya 'haddini aştın' tepkisi