Konya'da inşaatın iskele demirlerini çalan zanlı tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde iskele demirlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kulu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Caddesi'nde durdurduğu kamyonette, bir inşaata ait iskele demirlerinin bulunduğunu fark etti.
İskele demirlerinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir inşaata ait olduğunu tespit eden ekipler, sürücü E.K'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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