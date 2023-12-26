Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:58

Güncelleme: 26.12.2023 - 09:58

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı tespit edilen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 2 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 kilogram kıyılmış tütün ve 28 darphane bandrolü ele geçirildi. Ayrıca gümrük kaçağı olan ve sosyal medya üzerinden satıldığı belirlenen 598 kozmetik ürün, 410 elektronik sigara ile 4 cep telefonu bulundu.

Operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.