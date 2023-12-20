Konya'da kaçakçılık operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda, gümrük kaçağı 2 araç motoru, 3 bin ruhsatsız silah parçası, 25 litre sahte alkol, 4 şişe alkol aroması, 225 bin doldurulmuş makaron, 8 bin 835 litre akaryakıt, 38 cep telefonu, 19 akıllı saat, 23 cep telefonu aksesuarı ve 4 matkap ele geçirildi.
Polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yürüttüğü başka bir operasyonda ise varillere gizlenmiş elektronik sigara yapımında kullanılan 2 bin 775 kilogram kimyasal ham madde, 54 şişe elektronik sigara likidi ve 1 kilo 25 gram nikotin buldu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Toplu ulaşıma kimlikle ücretsiz binebilir mi?
- Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler
- 'Haddini aşan cümleler...'
- Alev hamile mi? Yeni bölüm sızdırıldı!
- Savrun Çayı'nda toplanıyor!
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 'Bizim cemaatten değilsin'