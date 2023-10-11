Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:05

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:05

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevre Yolu'ndaki uygulama noktalarında 2 tırı durdurdu.

Polis, iki tırda yaptığı aramada, gümrük kaçağı 10 milyon 150 bin makaron ve 5 milyon 400 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan tır şoförleri hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.