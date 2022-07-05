Konya’da kadın cinayeti: Eşinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi

Konya'nın Ilgın ilçesinde Süleyman P., eşi Sultan P’yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Süleyman P.'nin, Emniyet'teki işlemlerine devam ediliyor.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 20:16
Konya’da kadın cinayeti: Eşinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi
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Konya'nın Ilgın ilçesinde Süleyman P. (46), eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Sultan P’yi (34) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği Ilgın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli Süleyman P'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.


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