Konya'da kadınları fuhşa zorlayıp şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı

09 Aralık 2022 Cuma, 12:17

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fatma Akbaba’nın günlük kiralık evlerde kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan polis, Akbaba'nın farklı kişilerin isimlerini kullanarak 7 ayrı daire kiralayıp, başka kadınlara şiddet uygulayarak zorla fuhuş yaptırdığını saptadı.

Akbaba, düzenlenen operasyon gözaltına alındı.

'Cinsel istismar', 'fuhşa teşvik, zorlama ve yer temin etmek' gibi 36 suçtan kaydı olduğu belirlenen Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.