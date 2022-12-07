Mahkeme kararı: 'Palalı Sabri' fuhuş çetesi davasında tutuklu sanıklara tahliye

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:17

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya firari sanıklar Sabri Çelebi ve Müslüm Çelebi katılmazken, 5 tutuklu sanık getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Savunma yapan bazı sanıklar tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye ve beraatlarına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

Heyet, Sabri Çelebi ve Müslüm Çelebi hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı' Sabri olarak da bilinen Sabri Çelebi ve 10 şüpheli hakkında Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 2 yıldan 248 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede düzenlenen operasyonda fuhuşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadının kurtarıldığı belirtildi. "Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları kaydedildi. Çeşitli suçlardan hakkında 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğu belirtilen Sabri Çelebi'nin, hakkında çıkan yakalama emirlerinden dolayı yurtdışına kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'insan ticareti yapma' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti.