Bursa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

06 Aralık 2022 Salı, 09:50

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı kadınları çalışma vaadiyle kandırıp, Türkiye'ye getirerek fuhşa zorladığı tespit ettiği kişilere yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, 2 Aralık'ta Bursa merkezli İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, yakalanırken, fuhşa sürüklenen 13 kadın da kurtarıldı. Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

'YENİ ARAÇLARINIZ GELDİ' ŞİFRESİ

Şüphelilerin, pazarlık yaptıkları kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' diyerek konuştukları tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda telefon, para çeteleleri ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.