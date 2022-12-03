Sakarya'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Sakarya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan yabancı uyruklu 7 kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki 6 adreste fuhuş yapıldığını belirledi.
Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda sim kart, cep telefonu ve laptop ile bir miktar para ele geçirdi.
Ekipler, fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın ve 5 erkek olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
7 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu kadın ile bir erkek çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Öte yandan, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.
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