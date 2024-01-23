Konya'da kargo aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kargo firmasına ait olan ve devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:25
Konya'da kargo aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı!
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Seydişehir-Konya karayolunun 23. kilometresinde Eyüp Güler yönetimindeki 01 ACD 880 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kamyonette bulunan İbrahim Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Güler, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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