Kütahya'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere yola çıkan İ.D. yönetimindeki 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü, Gediz-Kütahya karayolunun 9. kilometresinde devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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