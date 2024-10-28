İstanbul'da pes dedirten olay! Motokurye kazada yaralandı, özel hastane müdahale etmedi

İstanbul'da bir özel hastane, trafik kazası sonucu yaralanan bir motokuryeye yaklaşık 15 dakika müdahale etmedi. Yurttaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

İstanbul'da pes dedirten olay! Motokurye kazada yaralandı, özel hastane müdahale etmedi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:47

İstanbul’in Ataşehir ilçesindeki özel bir hastanenin trafik kazasında yaralanan motokuryeye müdahale etmemesine yurttaşlar tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İçerenköy'de bugün (28 Ekim Pazartesi) saat 15.00 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında bir motokurye, karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı.

Motokuryenin ağır yaralandığı kaza, özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin önünde gerçekleşti.

15 DAKİKA BOYUNCA...

Yurttaşlar, özel hastaneden yaralı motokuryeye müdahele edilmesini isterken, yaklaşık 15 dakika boyunca olay yerine herhangi bir sağlık ekibi sevk edilmedi.

TEPKİ SONRASI MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerinde bulunan hastane görevlilerine müdahale edilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Görüntülere de yansıyan yurttaşların tepkisinin ardından bir sağlık ekibinin olay yerine gelerek motokuryeye müdahale ettiği görüldü.

Yaralanan motokuryenin kimliğine dair herhangi bir bilgi edinilemedi.


Etiketler: #kurye #motokurye

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