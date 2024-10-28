Edirne'de feci kaza! Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Millet Caddesi’nde meydana geldi.
İ.Y. (37) yönetimindeki 34 PD 471 plakalı otomobil, Millet ve Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi kesişiminde E.D. (53) idaresindeki 22 FG 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler İ.Y. ve E.D. ile otomobilde bulunan E.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler: #EDirne
En Çok Okunan Haberler
-
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- Öğretmen eşini 'baba mirası' yüzünden öldürmüş!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
- Sefalette ortaklaşıyorlar!