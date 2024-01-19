Konya’da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
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Feci kaza, Eti Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 42 BP 839 plakalı motosiklet ile N.D.’nin kullandığı 42 YZ 229 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, her iki motosikletin sürücü ile bir yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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