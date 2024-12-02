Konya'da muhtara silahlı saldırı: Bacağından vuruldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar bacağından vuruldu.

Konya'da muhtara silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:23

Barbaros Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında Acıkuyu Mahalle Muhtarı Kazım Öney, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN VURULDU

Bacağına 3 mermi isabet eden muhtar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Etiketler: #konya #muhtar

İlgili Haberler

Konyaspor, Adana deplasmanında tek golle güldü!

Konyaspor, Adana deplasmanında tek golle güldü!
Konya'da vahşet... Ayrılmak isteyen kadına işkence yapan şahsın ifadesi ortaya çıktı: 'Pişman olduğumu...'

Konya'da vahşet... Ayrılmak isteyen kadına işkence yapan şahsın ifadesi ortaya çıktı: 'Pişman olduğumu...'
Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL... Konya'da dev 'uyuşturucu' operasyonu: 1 tutuklama

Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL... Konya'da dev 'uyuşturucu' operasyonu: 1 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler