Konya'da muhtara silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar bacağından vuruldu.
Barbaros Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında Acıkuyu Mahalle Muhtarı Kazım Öney, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
BACAĞINDAN VURULDU
Bacağına 3 mermi isabet eden muhtar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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