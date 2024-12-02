Konya'da muhtara silahlı saldırı: Bacağından vuruldu

Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:23

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:26

Barbaros Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında Acıkuyu Mahalle Muhtarı Kazım Öney, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN VURULDU

Bacağına 3 mermi isabet eden muhtar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.