Konya’da öğretmen koca, öğretmen eşini öldürdü!

Konya’da bir öğretmen, kendisi gibi öğretmen olan eşini bıçakla öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli erkek Abdullah Küçüktaşdemir (47), emniyete götürüldü.

Konya’da öğretmen koca, öğretmen eşini öldürdü!
Abone Ol google-news
DHA / AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 22:28

Olay akşam saatlerinde Konya’nın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi Beyzade Sitesi'nde yaşandı.

Öğretmen koca Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir’i özel ders vermek için gittiği evin önünde bıçakla öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ebru Küçüktaşdemir (45) yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Abdullah Küçüktaşdemir (47), emniyete götürüldü.


Etiketler: #konya #yaşamını yitirdi #öğretmen

İlgili Haberler

Bebeğini ‘mısır gevreği’ kutusunda saklayarak öldürdü

Bebeğini ‘mısır gevreği’ kutusunda saklayarak öldürdü
Lise öğrencisi okula tabanca getirip arkadaşını öldürdü

Lise öğrencisi okula tabanca getirip arkadaşını öldürdü
Ortağını 7 kurşunla öldürdü: 'Normalde karıncayı bile incitmem' dedi

Ortağını 7 kurşunla öldürdü: 'Normalde karıncayı bile incitmem' dedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler