2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Konya'da okulda 'sahte müşahit kartıyla' yakalanan kişi gözaltına alındı

Konya'da müşahitlik kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından Emniyet'teki işlemleri sürüyor

AA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:53
Konya'da okulda 'sahte müşahit kartıyla' yakalanan kişi gözaltına alındı
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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) kimliğini inceledi.

Yapılan incelemelerde O.B.Ş’nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

KARTINI KENDİ HAZIRLAMIŞ

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


konya müşahit

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