Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kadırhanı merkezinde düzenlenen tahinli pide festivaline katılan 13 yaşındaki İ.T.A'nın omzuna yorgun mermi isabet etti. Çocuğun acı içerisinde yere yığılması üzerine festivaldekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumu iyi olan İ.T.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Festival alanında silah kullanılmadığını belirleyen polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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