Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA
28 Ağustos 2022 Pazar, 10:42
Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
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Kadırhanı merkezinde düzenlenen tahinli pide festivaline katılan 13 yaşındaki İ.T.A'nın omzuna yorgun mermi isabet etti. Çocuğun acı içerisinde yere yığılması üzerine festivaldekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumu iyi olan İ.T.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Festival alanında silah kullanılmadığını belirleyen polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.


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