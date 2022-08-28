Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü
Samsun'da başına yorgun mermi düşen 41 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde 15 gün önce sebze hali yakınında yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Elif Kazan, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda 15 gündür yaşam mücadelesi veren kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt