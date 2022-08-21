Başına 'yorgun mermi' isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan Musa İlter (10), başına 'yorgun mermi' isabet etmesi sonucu yaralandı.

DHA
21 Ağustos 2022 Pazar, 07:40
Başına 'yorgun mermi' isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı
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Olay akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Kartepe'de yaşayan dedesini ziyarete gelen Musa İlter, evlerinin önünde dedesinin yanında oturduğu sırada başına 'yorgun mermi' isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yakınları, çocuğu Kartepe'de bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Musa, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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