Konya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin önündeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yazgan’ın kullandığı 42 HNT 07 plakalı otomobil, aynı istikamette giden A.P. idaresindeki 42 L 6499 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazanın şiddeti ile otomobil cadde üzerindeki bir evin bahçe duvarına ve bahçenin demir kapısına çarptı. Bahçenin demir kapısı kırıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Mehmet Yazgan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.P. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.Y. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün burada yapılan tetkiklerinin ardından durumunun ciddi olduğu belirlendi ve Konya’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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