Konya'da polisi bıçakla yaralayan zanlı ifadesinde olayı hatırlamadığını öne sürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine adresine gelen polis memurunu bıçaklayan zanlı ifadesinde, olayı hatırlamadığını iddia etti.

Konya'da polisi bıçakla yaralayan zanlı ifadesinde olayı hatırlamadığını öne sürdü
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:47

Tedavisinin ardından tutuklanan Emre K'nin savcılıktaki ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Zanlının "uyuşturucu kullanmak", "gasp", "kasten yaralama", "evden ve otodan hırsızlık", "mala zarar verme", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "güveni kötüye kullanma" suçlarından 33 kaydının bulunduğu belirtildi.

Bu arada polis memuru Mustafa Topuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta 13 Ekim'de, ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlilerinin yardım istediği polis memurlarından Mustafa Topuz, sinir krizi geçiren Emre K'nin bıçaklı saldırısı sonrası sırtından yaralanmıştı.

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, yaralı polis ve şüpheli ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. Zanlı, 22 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


Etiketler: #konya #polis

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