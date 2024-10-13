Konya'da ihbara giden polise bıçaklı saldırı: Saldırgan vuruldu
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir kişi, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki bir polis memurunu sırtından bıçakladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan vurularak yakalandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bayramoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.
Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, bir polis memurunu sırtından yaraladı.
Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı.
Polis memuru ve saldırgan, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: #Polis memuru #SElçuklu #bıçaklı saldırı
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