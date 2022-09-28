Konya'da 'POS tefeciliği' operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:40

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, borcu veya nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından çekim yaptıktan sonra nakit paranın bir kısmına el koydukları iddia edilen tefecilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, merkez Karatay ilçesinde belirlenen 2 işyerine operasyon düzenledi. Cep telefonu dükkanı görünümü verilen iş yerinde yapılan aramalarda, farklı kişilere ait ve şifreli not kağıtlarına sarılmış 54 kredi kartı ele geçirildi.

Operasyonda, Yunus P, Yusuf P. ve Mustafa K. gözaltına alındı.

'KOMİSYON' DİYEREK EL KOYDULAR

Şüphelilerin, işyerinde, paraya ihtiyacı olan yurttaşlarla pazarlık yaptığı, kredi kartından nakit çekildikten sonra "komisyon" adı altında paranın belli bir kısmına el koyduğu öğrenildi.

Bu yöntemle mağdurlardan yüksek faizli gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, 5 milyon liraya yakın para döngüsü sağladığı belirtildi.