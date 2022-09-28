Konya'da 'POS tefeciliği' operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Konya'da POS cihazıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan yurttaşlarla pazarlık yaptığı, kredi kartından nakit çekildikten sonra "komisyon" adı altında paranın belli bir kısmına el koyduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, borcu veya nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından çekim yaptıktan sonra nakit paranın bir kısmına el koydukları iddia edilen tefecilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, merkez Karatay ilçesinde belirlenen 2 işyerine operasyon düzenledi. Cep telefonu dükkanı görünümü verilen iş yerinde yapılan aramalarda, farklı kişilere ait ve şifreli not kağıtlarına sarılmış 54 kredi kartı ele geçirildi.
Operasyonda, Yunus P, Yusuf P. ve Mustafa K. gözaltına alındı.
'KOMİSYON' DİYEREK EL KOYDULAR
Şüphelilerin, işyerinde, paraya ihtiyacı olan yurttaşlarla pazarlık yaptığı, kredi kartından nakit çekildikten sonra "komisyon" adı altında paranın belli bir kısmına el koyduğu öğrenildi.
Bu yöntemle mağdurlardan yüksek faizli gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, 5 milyon liraya yakın para döngüsü sağladığı belirtildi.
Video Haberler
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Yarın bu saatlere dikkat: 81 ilde eş zamanlı
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- 'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi