Mersin'de 'tefecilere' yönelik şafak operasyonu
Mersin'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 zanlıya yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 40 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Teknik ve fiziki takip sonucu 17 zanlının kimliği tespit edildi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda, adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Dron ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri Emniyet'e götürdü.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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