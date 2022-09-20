Mersin'de 'tefecilere' yönelik şafak operasyonu

Mersin'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 zanlıya yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

AA
20 Eylül 2022 Salı, 09:26
Mersin'de 'tefecilere' yönelik şafak operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 40 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takip sonucu 17 zanlının kimliği tespit edildi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda, adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Dron ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri Emniyet'e götürdü.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.


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