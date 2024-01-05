Konya’da refüje çarpan tanker devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:18
Konya’da refüje çarpan tanker devrildi: 2 yaralı
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Feci kaza, 08.30 sıralarında Konya-Karapınar Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 KJ 1343 plakalı çekiciye bağlı 63 AGF 590 tanker refüje çarparak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Yararılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yol aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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