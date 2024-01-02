Konyaspor Başkanı açıkladı: Abdülkerim Bardakcı transferi için ihtar çekildi!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 08:03

Güncelleme: 02.01.2024 - 08:03

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu.

Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.

Ömer Korkmaz

"TRANSFERDEN KALAN ALACAKLARIMIZ VAR"

Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.