Konyaspor Başkanı açıkladı: Abdülkerim Bardakcı transferi için ihtar çekildi!
Süper Lig ekibi Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, katıldığı bir televizyon yayınında, Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacakları nedeniyle Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu.
Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.
Ömer Korkmaz
"TRANSFERDEN KALAN ALACAKLARIMIZ VAR"
Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının hikayesi ortaya çıktı
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'