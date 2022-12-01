Konya'da 174 şişe sahte içki ele geçirildi
Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki can almaya devam ederken, polis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Konya'da düzenlenen operasyonda 174 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Konya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada koli halinde 174 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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