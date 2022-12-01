Konya'da 174 şişe sahte içki ele geçirildi

Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki can almaya devam ederken, polis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Konya'da düzenlenen operasyonda 174 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
01 Aralık 2022 Perşembe, 16:35
Konya'da 174 şişe sahte içki ele geçirildi
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Konya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada koli halinde 174 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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