Konya'da 174 şişe sahte içki ele geçirildi

01 Aralık 2022 Perşembe, 16:35

Konya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada koli halinde 174 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.