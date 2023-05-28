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Konya'da sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı!

Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı. Müşahitlik kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "özel belgede sahtecilik" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:57
Konya'da sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı!
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AKP sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş.'nin (23) kimliğini inceledi.

Yapılan incelemelerde O.B.Ş.’nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "özel belgede sahtecilik" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.


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