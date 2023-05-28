Provokasyon yasak dinlemiyor! Yeni Şafak Erdoğan için oy dilendi

Yayınlanma: 28.05.2023 - 10:25

Güncelleme: 28.05.2023 - 10:47

Türkiye, 13. cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. Yurt genelinde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Yandaş Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek Erdoğan'a oy istedi.

Dün saat 18.00'da başlayan propaganda yasağını delen Yeni Şafak, "Türkiye bugün yüzyılın seçimi için sandığa gidiyor. Bir tarafta ‘Türkiye Yüzyılı’ ve şahlanış dönemini başlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Diğer tarafta Batı’ya selam gönderen, terör örgütlerine sözler veren, eksikliğini de nefret söylemiyle kapatmaya çalışan çok parçalı koalisyonun başındaki Kılıçdaroğlu var. 28 Mayıs’ın telafisi yok. Sandığa gidelim, yarım bıraktığımız işi tamamlayalım" ifadelerini kullandı.