Konya'da 'sahte para' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Konya'da bir otomobilde ele geçirilen sahte paralara ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 547 adet 100 liralık, 2 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktalarından birinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 547 adet 100 liralık, 2 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi. Sahte paraların piyasaya sürülmek amacıyla farklı şehirlerden getirildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Fatih A. ve Sami K. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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