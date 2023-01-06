Adana’da ‘tefeci’ operasyonu: 2 tutuklama

06 Ocak 2023 Cuma, 10:11

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 21 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 254 kişiye senet ve çek karşılığı faizle borç verdiği, borcunu ödeyemeyenleri ise icraya vererek 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Ekipler, 3 Ocak’ta şafak vakti şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Daha önce de ‘tefecilik’ suçundan gözaltına alınan ‘Binbir Surat’ lakaplı Zeynep K.’nin de aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, 25 milyon 357 bin TL tutarında çok sayıda çek ve senet, 12 pos cihazı, farklı kişilere ait 102 kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Zeynep K.'nin de aralarında olduğu 8 kişi adli kontrol şartıyla, 10 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.