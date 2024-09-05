Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu
Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan 19 farklı operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 471 obje ele geçirilirken, 45 kişi de yakalandı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında il merkezi, Mucur, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde yapılan 19 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 471 obje, 108 muhtelif kazı malzemesi, jeneratör, duvar kırıcı, 2 dedektör, 2 tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirilirken, 45 şahıs da yakalandı.
Bulunan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: #Kırşehir
En Çok Okunan Haberler
-
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- İşte güncel oranlar…
- Birçok ünlü ismin katılacağı düğünden ilk kareler
- CHP'den tek ismi önerdi
- Savaş gemisi komutanı görevden alındı!
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'