Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan 19 farklı operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 471 obje ele geçirilirken, 45 kişi de yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 10:46
Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu
Abone Ol google-news

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında il merkezi, Mucur, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde yapılan 19 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 471 obje, 108 muhtelif kazı malzemesi, jeneratör, duvar kırıcı, 2 dedektör, 2 tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirilirken, 45 şahıs da yakalandı.

Bulunan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.


Etiketler: #Kırşehir

İlgili Haberler

Kırşehir'de refüje devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı

Kırşehir'de refüje devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı
Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de sele kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'de sele kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler