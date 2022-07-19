Konya'da tarlaya zehirli varil bırakan işletme faaliyetten menedildi

19 Temmuz 2022 Salı, 14:50

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre; Konya'nın Kayacık ve Tatlıcak mahallelerinde boş tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklar nedeniyle 60 hayvanın yaralanmasıyla ilgili olayda sorumlu işletme ve şüpheliler en üst sınırdan para cezası uygulandı.

İşletmeye 16 milyon 441 bin TL, şüpheliler H.A.Ç. ve M.Ç.'ye de kişi başı 11 milyon TL para cezası verildi. Ayrıca H.A.Ç. ve M.Ç. ile işletme hakkında da 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İşletme faaliyetten menedildi.

Açıklamada, Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün'ün, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Akgün, gerekli numunelerin alınarak analize gönderildiğini belirterek, ilk tespitlerde sülfürik asit ve karışık yağlama yağları, şanzıman yağları gibi atık yağların döküldüğünün tespit edildiğini söyledi. Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, çevremizi, toprağımızı, havamızı suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bu minvalde dökümü yapan şahıslara, kişi başı 11 milyon lira ve atıkları yüklenen işletmeye de 16 milyon lira idari para cezası uyguladık. Kişiler ve işletme hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçu ilgili olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten menettik. Bulunduğumuz bölge dışında bu soruşturma kapsamında aynı şahısların Karatay ilçesine de atık döktüklerini tespit ettik. Atıkları bir taraftan kaldırıyoruz ama temizleme çalışmaları bittikten sonra da Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir çevre laboratuvarı tarafından bölgeden toprak numuneleri alacağız ve ilave bir rehabilitasyon çalışması gerekip gerekmediğini tespit edeceğiz. Biz çevrenin etkin bir şekilde korunması için de denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz."