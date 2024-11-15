Konya'da ticari taksi direğe çarptı: 3 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan ticari taksi aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza, saat 06.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya Adana Kara yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Ebru K. idaresindeki 01 T 2167 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
3 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #taksi
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