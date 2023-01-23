Konya'da 'soğuk çay' cinayetinde yeni gelişme
Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın cezası belli oldu.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammed İlhan ve taraf avukatları katıldı. Sanık İlhan, önceki beyanlarını tekrarladı, pişman olduğunu öne sürdü.
(Katil Muhammed İlhan)
Mahkeme heyeti, İlhan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet ayrıca İlhan'a "tehdit" suçundan 3 yıl, "hakaret" suçundan 5 ay 7 gün, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıl hapis ile 600 lira para cezası verdi.
(Emel Göçer)
NE OLMUŞTU
Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göçer (33) ile beraberindeki iki kişi, 14 Ağustos 2021'de yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermişti. Göçer, istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İlhan (41) ile tartışmıştı. İlhan'ın tabancayla başından vurduğu Göçer, Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Tutuklanan İlhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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