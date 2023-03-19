Konya'da vahşet: Eğlence merkezi çıkışı öldürüldü
Konya'da Uğur Kolçak (25), bir eğlence merkezi önünde kavga ettiği kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence merkezi önünde, saat 06.00 sıralarında Uğur Kolçak, eğlence merkezi çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Kolçak, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
KURTARILAMADI
Kanlar içinde kalan Kolçak, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Polis, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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