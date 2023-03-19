Konya'da vahşet: Eğlence merkezi çıkışı öldürüldü

Konya'da Uğur Kolçak (25), bir eğlence merkezi önünde kavga ettiği kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:34
Konya'da vahşet: Eğlence merkezi çıkışı öldürüldü
Abone Ol google-news

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence merkezi önünde, saat 06.00 sıralarında Uğur Kolçak, eğlence merkezi çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Kolçak, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan Kolçak, ambulansla  kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


konya öldürüldü Cinayet

İlgili Haberler

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Ligi iyi bir şekilde bitirme hedefindeyiz”

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Ligi iyi bir şekilde bitirme hedefindeyiz”
Yer Konya... 'Ucuz ayakkabı satışı' tartışması silahlı çatışmaya döndü! Çok sayıda kişi yaralandı

Yer Konya... 'Ucuz ayakkabı satışı' tartışması silahlı çatışmaya döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
Konyasporlu Ahmet Oğuz Galatasaraylı Leo Dubois'dan özür diledi

Konyasporlu Ahmet Oğuz Galatasaraylı Leo Dubois'dan özür diledi

En Çok Okunan Haberler