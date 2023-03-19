Konya'da vahşet: Eğlence merkezi çıkışı öldürüldü

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:34

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 15:34

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence merkezi önünde, saat 06.00 sıralarında Uğur Kolçak, eğlence merkezi çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Kolçak, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan Kolçak, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.