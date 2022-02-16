Konya'da yağ kuyruğunda bekleyen yurttaşlar isyan etti: 'Halk uzaya çıkıyor'
Konya’daki Toprak Mahsulleri Ofisi önünde ucuz yağ kuyruğunda bekleyen yurttaş, “Halk uzaya çıkıyor. Görüyorsunuz burayı IMF’ye borç para verdik. IMF bizden borç para istedi, ama halkın durumu da bu” diyerek tepki gösterdi.
Konya’da ucuz yağ satan Toprak Mahsulleri Ofisi önünde yurttaşlar, kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyen yurttaşlar, tepkilerini dile getirdi.
Bir yurttaş, “Yağ kuyruğu varmış burada. Ucuza bakıyoruz bundan sonra. Şimdiden sonra artık ucuza kaçacağız. Bütçemiz ona göre” dedi. Bir başka vatandaş ise “Bakliyatların biraz daha hesaplı verildiğini duyduk, onun için bekliyoruz. Piyasadan, söyledikleri doğruysa yüzde 30-40 ucuz. 5 kiloluk bir yağ piyasada 130-140 lira, burada ise 92,5 lira olduğunu duydum” diyerek tepki gösterdi.
Kuyrukta bekleyen başka bir yurttaş ise, “Halk uzaya çıkıyor. Görüyorsunuz burayı IMF’ye borç para verdik. IMF bizden borç para istedi, ama halkın durumu da bu” dedi.
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