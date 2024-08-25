Konya’da yoldan çıkan TIR tarlaya girdi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, TIR'da maddi hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 13:45
Konya’da yoldan çıkan TIR tarlaya girdi: 1 yaralı
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Konya’nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği  TIR yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken,  TIR'da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Ankara - Niğde Otobanı Kulu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 46 AAB 540 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tarla içerisinde bir süre ilerleyen TIR daha sonra durdu. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra tedbir amaçlı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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